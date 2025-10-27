"To nije neseća već zločin na putu" Koković: Vozio pijan i drogiran, pooštriti kazne za vozače!
Alo pre 32 minuta
Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) Mirko Koković izjavio je danas da je vozač koji je izazvao tešku saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu, u kojoj je stradala tročlana porodica, osim pod dejstvom alkohola bio i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, i ukazao da je taj udes jasan signal da treba pooštriti kaznenu politiku prema vozačima.
Koković je rekao da je saobraćajna nesreća koja se dogodila u noći između subote i nedelje na Novom Beogradu ''kap koja je prelila čašu'' kada je reč o nesavesnim vozačima i naveo da ta nesreća mora biti nešto što će uticati na sadržaj novog Zakona o bezbednosti saobraćaja. ''Vozač je imao 1,17 promila alkohola, a bio je i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. I kroz razgovor sa prijateljima i poznanicima, i sada kada pričamo, kod mene to izaziva jednu vrstu besa,