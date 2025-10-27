"To nije neseća već zločin na putu" Koković: Vozio pijan i drogiran, pooštriti kazne za vozače!

Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) Mirko Koković izjavio je danas da je vozač koji je izazvao tešku saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu, u kojoj je stradala tročlana porodica, osim pod dejstvom alkohola bio i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, i ukazao da je taj udes jasan signal da treba pooštriti kaznenu politiku prema vozačima.

Koković je rekao da je saobraćajna nesreća koja se dogodila u noći između subote i nedelje na Novom Beogradu ''kap koja je prelila čašu'' kada je reč o nesavesnim vozačima i naveo da ta nesreća mora biti nešto što će uticati na sadržaj novog Zakona o bezbednosti saobraćaja. ''Vozač je imao 1,17 promila alkohola, a bio je i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. I kroz razgovor sa prijateljima i poznanicima, i sada kada pričamo, kod mene to izaziva jednu vrstu besa,