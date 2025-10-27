Radonjić: Jednačina pada nadstrešnice – jedan predsednik, dva premijera i tri resorna ministra

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Ognjen Radonjić izjavio je da je jednačina Anketne komisije za početak istrage o odgovornosti za pad železničke nadstrešnice u Novom Sadu, čiji je član, jednostavna i glasi "jedan predsednik plus dva premijera plust tri resorna ministra".

"Tu su i Ministarstvo finansija, Ministarstvo za evropske integracije, Državno pravobranilaštvo, Republički sekreterijat za zakonodastvo i drugi. To je, naravno, vrh ledenog brega. Da bismo došli do konkretnijih nalaza potrebna nam je finansijska dokumentacija", rekao je Radonjić, u intervjuu za list Nova.

Kako je dodao, "prema Naredbi za sprovođenje istrage Javnog tužilaštva za organizovani kriminal budžet Republike Srbije je oštećen za 115 miliona dolara".

"Prema našim procenama, ovaj iznos je višestruko veći, gruba procena je oko 700 miliona evra i finansijska dokumentacija nam je potrebna da ukaže na to ko je uzeo naš novac", naglasio je Radonjić