Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 17 minuta
Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,2527 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, a slabiji na godišnjem nivou za 0,2 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petaj je viši za 0,1 odsto i iznosi 100,8365 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou viši za 7,2 odsto, a od početka godine za 11,5 odsto. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 1 sat
Šta se ovo događa s kursom evra? Pre nego što danas odete u menjačnicu, jedno morate da znate!

Šta se ovo događa s kursom evra? Pre nego što danas odete u menjačnicu, jedno morate da znate!

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaTanjugNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

ISTRAŽUJEMO Neizvesna izgradnja prioritetnih energetskih projekata: Cena raste, a radovi stoje

ISTRAŽUJEMO Neizvesna izgradnja prioritetnih energetskih projekata: Cena raste, a radovi stoje

Forbes pre 27 minuta
Osnivač i direktor kompanije Rivian veruje da će novi model nadmašiti prodaju Teslinog modela Y

Osnivač i direktor kompanije Rivian veruje da će novi model nadmašiti prodaju Teslinog modela Y

Forbes pre 27 minuta
Naš tradicionalni hleb među 50 najboljih na svetu

Naš tradicionalni hleb među 50 najboljih na svetu

Kamatica pre 1 minut
Bonus na platu više nije glavna beneficija: Dve pogodnosti najvažnije za zaposlene, ali jesu li one ostvarive u Srbiji

Bonus na platu više nije glavna beneficija: Dve pogodnosti najvažnije za zaposlene, ali jesu li one ostvarive u Srbiji

Euronews pre 21 minuta
Kineska industrijska dobit porasla za 21,6% u rujnu, najveći skok u gotovo dvije godine

Kineska industrijska dobit porasla za 21,6% u rujnu, najveći skok u gotovo dvije godine

SEEbiz pre 7 minuta