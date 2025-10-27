Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,2527 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, a slabiji na godišnjem nivou za 0,2 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petaj je viši za 0,1 odsto i iznosi 100,8365 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou viši za 7,2 odsto, a od početka godine za 11,5 odsto. (Tanjug)