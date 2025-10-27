Američki borbeni avion i helikopter pali u Južno kinesko more

Danas pre 45 minuta  |  Hina/N1
Američki borbeni avion i helikopter pali u Južno kinesko more

Američki borbeni avion i vojni helikopter srušili su se u Južnokinesko more u kratkom vremenskom razmaku nakon poletanja s nosača aviona, saopštila je u nedjelju Pacifička flota SAD-a, dodajući da su svi članovi posada spašeni.

Svi članovi posada su spašeni i u stabilnom su stanju, navodi se u objavi flote na platformi X, uz napomenu da se uzrok oba incidenta još istražuje, javlja Hina, a prenosi N1 Sarajevo. Prema podacima američke mornarice, helikopter MH-60R Sea Hawk srušio se oko 14:45 po lokalnom vremenu u nedelju, tokom rutinske operacije, ubrzo nakon poletanja s nosača aviona USS Nimitz. Sva tri člana posade su spašena. Otprilike pola sata kasnije, oko 15:15, u Južnokinesko more
