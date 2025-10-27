Fabrika Kentaur Balkans u Vranju bez najave zatvorila fabriku: Više od 270 ljudi ostalo bez posla

Danas pre 29 minuta  |  Beta
Fabrika Kentaur Balkans u Vranju bez najave zatvorila fabriku: Više od 270 ljudi ostalo bez posla

Radnici kompanije Kentaur Balkans dobili su jutros obavštenje, odštampano na papiru, a u vezi prestanka rada ove fabrike, preneo je sajt InfoVranjske.rs.

Papir nije potpisan, niti pečatiran do strane predstavnika fabrike „Kentaur, a kako saznaje portal, obaveštenje je podelila menadžerka fabrike. „Nažalost, moram da vas obavestim da je doneta oduka o zatvaranju kompanije. Koristim priliku da se najiskrenije zahvalim svima koji su zajedno sa nama bili deo ovog projekta“, stoji u obaveštenju. Navedeno je da će zarada i sve naknade biti isplaćene, „uključujući i platu za ceo oktobar“, kao i neiskorišćeni dani godišnjeg
Vranje

