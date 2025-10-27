Jelena Spirić: Posle Geoksa i Kentaur beži iz Vranja

Jugmedia pre 13 minuta  |  JuGmedia
Jelena Spirić: Posle Geoksa i Kentaur beži iz Vranja

Još jedan „strateški investitor“ napušta Srbiju, ostavljajući skoro 300 porodica bez hleba, dok vlast i dalje priča o „zlatnom dobu“ i „rekordnoj zaposlenosti“, navodi se u saopštenju narodne poslanice i predsednice GrO SSP Leskovac Jelene Spirić.

Saopštenje prenosimo u celosti: Kompanija Kentaur Balkans, koja je dobila blizu milion evra subvencija iz džepa građana, jutros je radnike obavestila da gasi pogon bez ikakve najave, objašnjenja i trunke odgovornosti. Ovo je već postalo pravilo režima koji se hvali „stranim investicijama“, dok u stvarnosti pretvara jug Srbije u groblje propalih projekata. Još jedan dokaz bedne politike zasnovane na modelu koji moli strane investitore umesto da štiti radnike i
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

SSP Vranje: „Kentaur“ će ostaviti bez posla 300 radnika

SSP Vranje: „Kentaur“ će ostaviti bez posla 300 radnika

Jug press pre 52 minuta
Gradonačelnik Vranja Milenković: Nerazuman čin „Kentaura“

Gradonačelnik Vranja Milenković: Nerazuman čin „Kentaura“

Jug press pre 13 minuta
„Mladi s juga“ Vranje: Politika režima subvencije strancima stigla nanaplatu!

„Mladi s juga“ Vranje: Politika režima subvencije strancima stigla nanaplatu!

Jug press pre 13 minuta
“Bez ikakvog obrazloženja radnici jutros vraćeni s fabričkih kapija” iznenadna odluka danske kompanije o zatvaranju pogona…

“Bez ikakvog obrazloženja radnici jutros vraćeni s fabričkih kapija” iznenadna odluka danske kompanije o zatvaranju pogona Gradonačelnik Vranja: Neshvatljiv i nerazuman čin

Dnevnik pre 52 minuta
Jelena Spirić: Jug Srbije postaje groblje propalih projekata!

Jelena Spirić: Jug Srbije postaje groblje propalih projekata!

Rešetka pre 2 sata
Zatvoren pogon "Kentaura" u Vranju, radnici vraćeni sa fabričke kapije

Zatvoren pogon "Kentaura" u Vranju, radnici vraćeni sa fabričke kapije

RTS pre 1 sat
Gradonačelnik Vranja tvrdi da ni on nije znao da se zatvara fabrika „Kentaur“ i da radnici ostaju bez posla

Gradonačelnik Vranja tvrdi da ni on nije znao da se zatvara fabrika „Kentaur“ i da radnici ostaju bez posla

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

LeskovacVranjeSSPGeox

Ekonomija, najnovije vesti »

Tramp: Vašington i Peking spremni da postignu trgovinski sporazum

Tramp: Vašington i Peking spremni da postignu trgovinski sporazum

RTV pre 8 minuta
Ai 4 life: Biotech Future Forum u Ložionici: Modelovanje života uz AI - Veštačka inteligencija u razvoju lekova

Ai 4 life: Biotech Future Forum u Ložionici: Modelovanje života uz AI - Veštačka inteligencija u razvoju lekova

Blic pre 7 minuta
Bio4: kampus - Od istraživanja do uticaja: Strategije transfera tehnologije

Bio4: kampus - Od istraživanja do uticaja: Strategije transfera tehnologije

Blic pre 8 minuta
Tramp: Vašington i Peking spremni da postignu trgovinski sporazum

Tramp: Vašington i Peking spremni da postignu trgovinski sporazum

Blic pre 3 minuta
"Veštačka inteligencija menja način na koji istražujemo život"! Nobelovac Dr Robert Huber na AI 4 LIFE Biotech Future Forum…

"Veštačka inteligencija menja način na koji istražujemo život"! Nobelovac Dr Robert Huber na AI 4 LIFE Biotech Future Forum

Blic pre 8 minuta