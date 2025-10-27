“Bez ikakvog obrazloženja radnici jutros vraćeni s fabričkih kapija” iznenadna odluka danske kompanije o zatvaranju pogona Gradonačelnik Vranja: Neshvatljiv i nerazuman čin

VRANjE: Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković izjavio je danas da je odluka danske kompanije Kentaur o zatvaranju pogona u tom gradu neshvatljiv i nerazuman čin, koji je došao bez ikakve najave i istakao da će grad zajedno sa državom naći odgovarajuće rešenje za novonastalu situaciju.

Bez ikakvog obrazloženja, radnici Kentaura jutros su vraćeni sa fabričkih kapija. Ova odluka došla je bez ikakve najave, ne samo prema radnicima, već i prema rukovodstvu grada i države. Skoro tri stotine radnika ostalo je bez posla", rekao je Milenković. Gradonačelnik Vranja osudio je ovakav postupak i istakao da je upoznao Ministarstvo privrede sa odlukom kompanije, objavljeno je na gradskom sajtu. Lokalna samouprava će učiniti sve, zajedno sa državnim organima,