Rafinerija u Pančevu sutra obustavlja rad: hiljade radnika pod znakom pitanja

Rafinerija u Pančevu će sutra i zvanično prestati sa radom ako SAD ne izdaju licencu za nastavak poslovanja Naftne industrije Srbije (NIS). Dok vlast poručuje da će se „snaći“, stručnjaci upozoravaju da se iza ove krize krije sukob interesa velikih sila na teritoriji Srbije, dok sindikati upozoravaju na egzistencijalnu neizvesnost za više od 20.000 radnika čija su radna mesta direktno ugrožena.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će danas biti održan važan sastanak o tome kako će se rešavati problemi koji će uslediti, jer, Srbija i dalje čeka odgovor američkog Stejt departmenta i Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) o produžetku dozvole. Rafinerija je još danas u fazi tople cirkulacije, a država povećava uvoz naftnih derivata kako bi održala stabilnost tržišta. Istakao je da će, ukoliko licenca ne stigne do sutra, Srbija „morati na