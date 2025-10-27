Macutova izjava da je bilo previše demokratije, najava novog talasa pritisaka i gušenja protesta

“Kada premijer kaže da je država bila ‘previše demokratična’, on zapravo priznaje da se Vučićev režim plaši slobodnih građana”.

Ovim rečima Danijela Nestorović, poslanica Ekološkog ustanka komentariše izjavu predsednika Vlade Đura Macuta da je država početkom godine pokazala prevelik stepen demokratičnosti i da je zbog toga u jednom momentu “zemljom zavladao anarhizam”. Macut je na skupu protiv blokada u Požarevcu ocenio da je demokratija u Srbiji bila „ekstenzivna“. “Ta demokratičnost u pristupu je možda bila prevelika, bez sile i prinude u prvoj polovini godine. To je možda podstaklo