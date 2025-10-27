Tri osobe poginule u napadu dronom na Kijev

Danas pre 12 sati  |  Beta-AFP
Tri osobe poginule u napadu dronom na Kijev
U napadu ruskih dronova na Kijev tokom prethodne noći, tri osobe su poginule a 31 je povređena, uključujući sedmoro dece, izjavio je večeras ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u svom dnevnom obraćanju. „Za samo jednu nedelju, Rusi su napali Ukrajinu sa gotovo 1.200 dronova i 50 raketa različitih tipova, uglavnom balističkih“, rekao je Zelenski. „Samo zajednički napori mogu pružiti zaštitu od takve pretnje. Nijedna nacija na svetu ne bi trebalo da bude
Ključne reči

UkrajinaKijevVladimir Zelenski

