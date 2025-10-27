Američka vojska u opasnosti od neisplaćenih plata Ministar finansija upozorava: Blokada federalne vlade može ostaviti vojnike bez zarade od 15. novembra

Ministar finansija Skot Besent izjavio je juče da pripadnici vojske od 15. novembra neće moći da dobijaju plate ako se nastavi blokada federalne vlade. "Mislim da ćemo moći da damo plate početkom novembra, ali od 15. novembra naše vojnike, koji su spremni da rizikuju svoje živote, nećemo moći da platimo“, rekao je Besent televiziji CBS njuz. Predsednik Donald Tramp je naložio Pentagonu da iskoristi oko osam milijardi dolara nepotrošenih sredstava za