Drama u batajnici ranim jutrom: Devojčica (15) ispala iz autobusa, povredila glavu

Kurir pre 39 minuta  |  Blic
Drama u batajnici ranim jutrom: Devojčica (15) ispala iz autobusa, povredila glavu

- U 6.16 časova iz Šangajske ulice dobijena je dojava da je devojčica 15,16 godina ispala iz autobusa.

Dobro se završilo, ona je povredila glavu, ali povrede nisu kvalifikovane kao teška trauma, prevezena je u Urgentni centar", otkriva dr Ivana Stefanović. Doktorka Ivana Stefanović iz Hitne pomoći istakla je da je protekla relativno mirna noć u Beogradu. Bilo je 120 intervencija, od toga 21 na javnom mestu i 3 pedijatrijska poziva. Protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su lakše povređene dve osobe, koje su kolima Hitne pomoći
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Devojčica ispala iz autobusa: Drama rano jutros u Zemunu: "u 6.16 nam je stigao poziv", dete zadobilo povrede glave!

Devojčica ispala iz autobusa: Drama rano jutros u Zemunu: "u 6.16 nam je stigao poziv", dete zadobilo povrede glave!

Blic pre 55 minuta
Devojčica ispala iz autobusa u Batajnici, odvezena u Urgentni centar

Devojčica ispala iz autobusa u Batajnici, odvezena u Urgentni centar

Euronews pre 19 minuta
Drama u Zemunu, devojčica (15) ispala iz autobusa: „U 6.16 nam je stigao poziv, dete zadobilo povrede glave“

Drama u Zemunu, devojčica (15) ispala iz autobusa: „U 6.16 nam je stigao poziv, dete zadobilo povrede glave“

Nova pre 34 minuta
Nesreća u Batajnici: Devojčica (15) ispala iz autobusa, povredila glavu

Nesreća u Batajnici: Devojčica (15) ispala iz autobusa, povredila glavu

Mondo pre 29 minuta
Noć u Beogradu: Dvoje povređenih u dve saobraćajke, lekari opet hitali u pomoć pijanima

Noć u Beogradu: Dvoje povređenih u dve saobraćajke, lekari opet hitali u pomoć pijanima

Kurir pre 49 minuta
Horor u Batajnici! Devojčica (15) ispala iz autobusa u pokretu Povredila glavu, hitno prevezena u Urgentni centar

Horor u Batajnici! Devojčica (15) ispala iz autobusa u pokretu Povredila glavu, hitno prevezena u Urgentni centar

Alo pre 34 minuta
Drama u Batajnici: Devojčica ispala iz autobusa; Ima povredu glave

Drama u Batajnici: Devojčica ispala iz autobusa; Ima povredu glave

B92 pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Batajnicahitna pomoc

Hronika, najnovije vesti »

Vozač iz teške saobraćajne nesreće u kojoj je stradala porodica bio i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci

Vozač iz teške saobraćajne nesreće u kojoj je stradala porodica bio i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci

RTV pre 4 minuta
OTKRIVAMO Kako se režim odužuje lojalistima u pravosuđu: Unapređene sudije koje su pritvarale studente i javno podržavale SNS…

OTKRIVAMO Kako se režim odužuje lojalistima u pravosuđu: Unapređene sudije koje su pritvarale studente i javno podržavale SNS

Nova pre 59 minuta
Koković o saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu: Vozač bio i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, pooštriti kazne

Koković o saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu: Vozač bio i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, pooštriti kazne

Euronews pre 13 minuta
Devojčica ispala iz autobusa u Batajnici, odvezena u Urgentni centar

Devojčica ispala iz autobusa u Batajnici, odvezena u Urgentni centar

Euronews pre 19 minuta
(Video) "pitali ima li problem i povadili noževe": Najnoviji detalji opsadnog stanja u Podgorici: Oglasila se devojka…

(Video) "pitali ima li problem i povadili noževe": Najnoviji detalji opsadnog stanja u Podgorici: Oglasila se devojka izbodenog mladića, privedeno 45 Turaka!

Blic pre 59 minuta