Devojčica ispala iz autobusa u Batajnici, zadobila lakše povrede glave

RTS pre 1 sat
Devojčica ispala iz autobusa u Batajnici, zadobila lakše povrede glave

U Šangajskoj ulici u Batajnici jutros oko šest časova iz autobusa je ispala devojčica od 17 godina starosti, koja je sa lakšim povredama glave prevezena u Urgentni centar.

"U 6.16 časova iz Šangajske ulice primili smo poziv da je devojčica ispala iz autobusa. Ne znamo detalje i okolnosti. Ona je u stabilnom stanju, povrede nisu kvalifikovane kao teška trauma'', rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. Devojčica je iz predostrožnosti prevezena na neurohirurgiju Urgentnog centra.
