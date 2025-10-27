Macut: Srbija postaje centar novih tehnologija! Počeo AI 4 LIFE: Biotech Future Forum u "Ložionici"

On je u "Ložionici" u Beogradu otvorio četvrtu međunarodnu konferenciju "AI 4 LIFE: Biotech Future Foruma , koju organizuju Vlada Srbije i Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u saradnji sa kancelarijom za IT i eUpravu, Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, NALED-om, Svetskim ekonomskim forumom i Programom ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), i uz podršku BIO4 kampusa. Konferencija okuplja više od 1.000 učesnika â predstavnike akademske i