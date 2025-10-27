Počeo četvrti AI 4 LIFE Biotech Future Forum u Beogradu: Znanje ideje i nove prilika za saradnju

Četvrta Međunarodna konferencija „AI_4_LIFE: Biotech Future Forum" počela je danas u Beogradu i trajaće dva dana.

Forum okuplja vodeće međunarodne i domaće stručnjake iz oblasti biotehnologije i veštačke inteligencije, akademsku zajednicu, startape, investitore, diplomate i lidere industrije. Biotech Future Forum 2025 posvećen je ideji modelovanja – od otkrivanja lekova i kliničkih ispitivanja do personalizovane medicine, od novih strategija investiranja u biotehnologiji do načina na koji pametni modeli podstiču inovacije. Forum će istražiti i kako veštačka inteligencija