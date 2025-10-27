Neverovatna zaplena na kanarskim ostrvima! Trgovačkim brodom prevozili 6,5 tona kokaina, uhapšeno 9 članova posade - presrele ih specijalne jedinice

Kurir pre 46 minuta  |  Beta
Šest i po tona kokaina zaplenjeno je nedavno kod Kanarskih ostrva, sa trgovačkog broda čijih je devet članova posade uhapšeno, saopštila je juče španska policija.

Operaciju su sprovele specijalne jedinice španske policije, koje su presrele brod pod tanzanijskom zastavom kod Kanarskih ostrva, arhipelaga koji se nalazi kod obale severozapadne Afrike, navela je policija. "Kada su se ukrcali, devet članova posade je locirano i uhapšeno", navela je policija i dodala da je 6,5 tona kokaina pronađeno u delu skladišta broda, koji je isplovio iz Paname i bio je na putu ka luci Vigo, na severozapadu Španije. Američka savezna agencija
KokainPanamaAfrikaŠpanija

