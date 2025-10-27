Kod Kanarskih ostrva zaplenjeno 6.500 kg kokaina: Uhapšeno 9 osoba, brod plovio pod ovom zastavom

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Kod Kanarskih ostrva zaplenjeno 6.500 kg kokaina: Uhapšeno 9 osoba, brod plovio pod ovom zastavom

Specijalna operativna grupa (GEO) španske nacionalne policije presrela je kod Kanarskih ostrva trgovački brod koji je prevozio oko 6.500 kilograma kokaina, a tom prilikom je uhapšeno devet članova posade, saopštila je policija.

Kako je danas prenela španska nacionalna televizija RTVE, nacionalna policija je saopštila da je presretnuti brod isplovio iz panamske luke Kristobal Anč, i da je pod tanzanijskom zastavom plovio prema španskoj luci Vigo na Atlantskom okeanu. Policija je saopštila da je prve informacije dobila 8. oktobra od Američke agencije za suzbijanje droga ( DEA), a da je oko 21.30 sati 22. oktobra izvedena operacija ukrcavanja na trgovački brod, koga je presreo brod španske
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Neverovatna zaplena na kanarskim ostrvima! Trgovačkim brodom prevozili 6,5 tona kokaina, uhapšeno 9 članova posade - presrele…

Neverovatna zaplena na kanarskim ostrvima! Trgovačkim brodom prevozili 6,5 tona kokaina, uhapšeno 9 članova posade - presrele ih specijalne jedinice

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KokainPanamaŠpanijaDrogabrod

Svet, najnovije vesti »

Američka vojska u opasnosti od neisplaćenih plata Ministar finansija upozorava: Blokada federalne vlade može ostaviti vojnike…

Američka vojska u opasnosti od neisplaćenih plata Ministar finansija upozorava: Blokada federalne vlade može ostaviti vojnike bez zarade od 15. novembra

Kurir pre 5 minuta
Putovanja i odmor kao terapija! Ova evropska zemlja postala je prva na svetu u kojoj se može prepisati ovakva vrsta "leka", a…

Putovanja i odmor kao terapija! Ova evropska zemlja postala je prva na svetu u kojoj se može prepisati ovakva vrsta "leka", a evo šta kažu stručnjaci!

Kurir pre 2 sata
U Ukrajinu stižu rakete i miraži

U Ukrajinu stižu rakete i miraži

Danas pre 3 sata
Besent: Sporazum o TikToku biće finalizovan u četvrtak

Besent: Sporazum o TikToku biće finalizovan u četvrtak

Politika pre 2 sata
Stotine ljudi evakuisano zbog odrona kamenja u Oslu

Stotine ljudi evakuisano zbog odrona kamenja u Oslu

Politika pre 2 sata