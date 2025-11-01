Posle pretnje Frankena Moskvi, Medvedev zapretio Belgiji "oružjem sudnjeg dana"

RTS pre 27 minuta
Posle pretnje Frankena Moskvi, Medvedev zapretio Belgiji "oružjem sudnjeg dana"

Rat u Ukrajini – 1.346. dan. Nakon što je belgijski ministar odbrane Teo Franken poručio da bi Moskva bila "sravnjena sa zemljom" u slučaju napada na Brisel, zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev oštro je uzvratio — zapretio je Belgiji "oružjem sudnjeg dana" i poručio da bi ta zemlja "mogla nestati sa mape". Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusi nisu opkolili Pokrovsk i da ukrajinske snaga kontrolišu situaciju u tom delu. Kremlj ukazuje da po pitanju održavanja sastanka

Medvedev zapretio Belgiji "oružjem sudnjeg dana" Zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev, povodom pretnji belgijskog ministra odbrane Tea Frankena da će u slučaju ruskog raketnog udara na Brisel Moskva biti "sravnjena sa zemljom", nazvao je belgijskog ministra "imbecilom" i upozorio ga ''da će Belgija nestati''. "Čestitam svim ruskim prijateljima (a posebno glupom belgijskom ministru odbrane) na uspešnom testiranju podvodnog drona 'posejdon'
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Posle pretnje Frankena Moskvi, Medvedev zapretio Belgiji "oružjem sudnjeg dana"

UKRAJINSKA KRIZA Posle pretnje Frankena Moskvi, Medvedev zapretio Belgiji "oružjem sudnjeg dana"

RTV pre 26 minuta
Uživo žestoke borbe na frontu se nastavljaju Pakao u Hersonu, sve gori! (foto/video)

Uživo žestoke borbe na frontu se nastavljaju Pakao u Hersonu, sve gori! (foto/video)

Alo pre 52 minuta
Uživo Odjekuju eksplozije; Mnogo mrtvih; Stiže "Sarma" - takmac američkom HIMARS-u

Uživo Odjekuju eksplozije; Mnogo mrtvih; Stiže "Sarma" - takmac američkom HIMARS-u

B92 pre 22 minuta
Zelenski o situaciji u Pokrovsku: Tamo je 170.000 neprijatelja, vodi se teška bitka

Zelenski o situaciji u Pokrovsku: Tamo je 170.000 neprijatelja, vodi se teška bitka

Kurir pre 5 sati
Medvedev zapretio Belgiji „oružjem sudnjeg dana"

Medvedev zapretio Belgiji „oružjem sudnjeg dana"

Politika pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinSavet bezbednostiDmitrij MedvedevMoskvaUkrajinaBriselDimitrij MedvedevBelgijaDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Uzbuna u Berlinu! Dron primećen blizu aerodroma: Nastala panika, letovi hitno obustavljeni

Uzbuna u Berlinu! Dron primećen blizu aerodroma: Nastala panika, letovi hitno obustavljeni

Blic pre 2 minuta
Devojku (18) satima silovali u segedinu! Trojica muškaraca se iživljavala, dok je njen poznanik sve snimao i igrao igrice…

Devojku (18) satima silovali u segedinu! Trojica muškaraca se iživljavala, dok je njen poznanik sve snimao i igrao igrice! Brutalan zločin u Mađarskoj! (foto)

Kurir pre 2 minuta
Drama na aerodromu u Berlinu Primećen nepoznati dron, letovi hitno obustavljeni, sve vrvi od policije!

Drama na aerodromu u Berlinu Primećen nepoznati dron, letovi hitno obustavljeni, sve vrvi od policije!

Alo pre 2 minuta
Nešto se sprema? Američki ratni arsenali nadomak obale; Bombarderi u pripravnosti?

Nešto se sprema? Američki ratni arsenali nadomak obale; Bombarderi u pripravnosti?

B92 pre 2 minuta
Američka vojska se približava Venecueli

Američka vojska se približava Venecueli

Politika pre 2 minuta