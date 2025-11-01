Posle pretnje Frankena Moskvi, Medvedev zapretio Belgiji "oružjem sudnjeg dana"

Rat u Ukrajini – 1.346. dan. Nakon što je belgijski ministar odbrane Teo Franken poručio da bi Moskva bila "sravnjena sa zemljom" u slučaju napada na Brisel, zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev oštro je uzvratio — zapretio je Belgiji "oružjem sudnjeg dana" i poručio da bi ta zemlja "mogla nestati sa mape". Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusi nisu opkolili Pokrovsk i da ukrajinske snaga kontrolišu situaciju u tom delu. Kremlj ukazuje da po pitanju održavanja sastanka

Medvedev zapretio Belgiji "oružjem sudnjeg dana" Zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev, povodom pretnji belgijskog ministra odbrane Tea Frankena da će u slučaju ruskog raketnog udara na Brisel Moskva biti "sravnjena sa zemljom", nazvao je belgijskog ministra "imbecilom" i upozorio ga ''da će Belgija nestati''. "Čestitam svim ruskim prijateljima (a posebno glupom belgijskom ministru odbrane) na uspešnom testiranju podvodnog drona 'posejdon'