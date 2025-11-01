Medvedev zapretio Belgiji "oružjem Sudnjeg dana"

Zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev, povodom pretnji belgijskog ministra odbrane Tea Frankena da će u slučaju ruskog raketnog udara na Brisel Moskva biti "sravnjena sa zemljom", nazvao je belgijskog ministra "imbecilom" i upozorio ga ''da će Belgija nestati''. "Čestitam svim ruskim prijateljima (a posebno glupom belgijskom ministru odbrane) na uspešnom testiranju podvodnog drona Posejdon na nuklearni pogon. Za razliku od Burevistnika,