Ukrajince čekao pakao: Rusija spremila 170.000 vojnika za juriš, Zelenski priznao da je Pokrovsk pred padom!

Rusija je rasporedila oko 170.000 vojnika u Donjeckoj oblasti, gde pokušava da zauzme grad Pokrovsk u velikom naletu s ciljem postizanja pobede na bojnom polju, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, a prenosi agencija AP News.

„Situacija u Pokrovsku je teška“, rekao je Zelenski, istovremeno odbacujući nedavne ruske tvrdnje da je razoreni grad opkoljen nakon više od godinu dana borbi. Priznao je da su se neke ruske jedinice infiltrirale u grad, ali je insistirao na tome da ih ukrajinski branioci eliminišu. „U Pokrovsku ima Rusa. Oni se uništavaju, postepeno se uništavaju, jer, pa, moramo da sačuvamo naše ljude“, rekao je Zelenski na konferenciji za medije u Kijevu. Tokom prethodnih opsada