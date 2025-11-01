"Oboreni su..." Ruska vojska se hitno oglasila

Ruske snage oborile su tokom noći 98 ukrajinskih dronova iznad regiona.

Presretnuto je je 76 bespilotnih letelica i uništeno iznad Centralnog federalnog okruga: 45 iznad Belgorodske oblasti, 11 iznad Moskovske oblasti, uključujući šest dronova koji su se približavali Moskvi, 10 iznad Voronješke oblasti, četiri iznad Tulske oblasti, po dva iznad Lipecke i Rjazanjske oblasti i po jedna iznad Kurske i Kaluške oblasti, preneo je Interfaks. Pored toga, 12 bespilotnih letelica je neutralisano u Samarskoj oblasti, 10 u Rostovskoj oblasti.