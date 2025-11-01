"Oboreni su..." Ruska vojska se hitno oglasila

Alo pre 38 minuta
"Oboreni su..." Ruska vojska se hitno oglasila

Ruske snage oborile su tokom noći 98 ukrajinskih dronova iznad regiona.

Presretnuto je je 76 bespilotnih letelica i uništeno iznad Centralnog federalnog okruga: 45 iznad Belgorodske oblasti, 11 iznad Moskovske oblasti, uključujući šest dronova koji su se približavali Moskvi, 10 iznad Voronješke oblasti, četiri iznad Tulske oblasti, po dva iznad Lipecke i Rjazanjske oblasti i po jedna iznad Kurske i Kaluške oblasti, preneo je Interfaks. Pored toga, 12 bespilotnih letelica je neutralisano u Samarskoj oblasti, 10 u Rostovskoj oblasti.
