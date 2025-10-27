Vaše malo nekome znači sve! Pokažite i danas humanost na delu i spasite više života - evo i gde!

Kurir pre 46 minuta
Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova. Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. Kurir.rs
Telegraf pre 55 minuta
