Doneto rešenje o pritvoru vozaču "audija smrti": Poznato je koliko će trajati zadržavanje i za šta se tereti

Mondo pre 27 minuta  |  Mila Matović
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je dana 27.10.2025. godine doneo rešenje kojim je prema okrivljenom N.Đ. odredio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

Pritvor je prema okrivljenom N.Đ. određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 1, 2, 3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku, i to: usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, te budući da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, zatim zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da je osnovano
