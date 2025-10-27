Suvozač iz "audija" bio pijan: Lekari mu se bore za život posle teške nesreće na Novom Beogradu

Mondo pre 1 sat  |  Ivana Lazić
Suvozač iz "audija" bio pijan: Lekari mu se bore za život posle teške nesreće na Novom Beogradu

Nikola Đ. (24) iz BiH "audijem" je, u nedelju sat nakon ponoći, prošao kroz crveno svetlo i na mestu ubio tročlanu porodicu koja je bila u automobili "hjunadiji" na Novom Beogradu! On će danas biti saslušan po skraćenom postupku u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

U krvi mu je nađeno oko 1,17 promila alkohola i kanabis. Na mestu su stradali saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kaiš (38) i devetogodišnji sin Mihajilo. U Urgentnom centru u teškom stanju nalazi se suvozač iz "audija" Jovan P. iz BiH koji je imao oko jedan promil alkohola. Njemu su lekari konstatovali teške povrede opasne po život u vidu unutrašnjeg krvarenja. Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Koković: Vozač na Novom Beogradu bio i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, pooštriti kazne

Koković: Vozač na Novom Beogradu bio i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, pooštriti kazne

NIN pre 31 minuta
Vozač iz „audija smrti“ bio pijan, ali i suvozač: Proleteo kroz crveno na Novom Beogradu i usmrtio tročlanu porodicu

Vozač iz „audija smrti“ bio pijan, ali i suvozač: Proleteo kroz crveno na Novom Beogradu i usmrtio tročlanu porodicu

Nova pre 20 minuta
"To nije nesreća, to je zločin na: Putu!" Pomoćnik direktora ABS povodom jezivog sudara na Novom Beogradu i pogibije cele…

"To nije nesreća, to je zločin na: Putu!" Pomoćnik direktora ABS povodom jezivog sudara na Novom Beogradu i pogibije cele porodice: "Represija mora biti znatno veća, stroža"

Blic pre 35 minuta
Vozač iz "audija smrti" bio pijan, ali i suvozač: Proleteo kroz crveno i usmrtio tročlanu porodicu: Suvozač u teškom stanju…

Vozač iz "audija smrti" bio pijan, ali i suvozač: Proleteo kroz crveno i usmrtio tročlanu porodicu: Suvozač u teškom stanju, bore mu se za život

Blic pre 56 minuta
"Bio saobraćajni policajac, a stradao jer neko nije poštovao propise": Bojanovi prijatelji nemi od bola nakon nesreće

"Bio saobraćajni policajac, a stradao jer neko nije poštovao propise": Bojanovi prijatelji nemi od bola nakon nesreće

Mondo pre 40 minuta
Novi detalji stravične saobraćajne nesreće na novom Beogradu: Nikola drogiran i pijan ugasio tročlanu porodicu, i suvozač iz…

Novi detalji stravične saobraćajne nesreće na novom Beogradu: Nikola drogiran i pijan ugasio tročlanu porodicu, i suvozač iz audija smrti imao alkohol u krvi

Kurir pre 1 sat
I suvozač u "audiju" smrti bio pijan Nikola proleteo na crveno svetlo, pa ugasio tri života

I suvozač u "audiju" smrti bio pijan Nikola proleteo na crveno svetlo, pa ugasio tri života

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićAudiKanabisTužilaštvoMinistar unutrašnjih poslova

Hronika, najnovije vesti »

Koković: Vozač na Novom Beogradu bio i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, pooštriti kazne

Koković: Vozač na Novom Beogradu bio i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, pooštriti kazne

NIN pre 31 minuta
Hitna pomoć: Dve saobraćajne nesreće u Beogradu, dve osobe lakše povređene

Hitna pomoć: Dve saobraćajne nesreće u Beogradu, dve osobe lakše povređene

Novi magazin pre 20 minuta
Vozač iz „audija smrti“ bio pijan, ali i suvozač: Proleteo kroz crveno na Novom Beogradu i usmrtio tročlanu porodicu

Vozač iz „audija smrti“ bio pijan, ali i suvozač: Proleteo kroz crveno na Novom Beogradu i usmrtio tročlanu porodicu

Nova pre 20 minuta
Niš moj grad: Zabrinjavajući pad interesovanja za konkurs MUP-a: Potrebna hitna reforma policijskih struktura

Niš moj grad: Zabrinjavajući pad interesovanja za konkurs MUP-a: Potrebna hitna reforma policijskih struktura

Glas juga pre 30 minuta
Određen pritvor majci koja je ostavila bebu da umre Novorođenče preminulo od hladnoće na travnjaku

Određen pritvor majci koja je ostavila bebu da umre Novorođenče preminulo od hladnoće na travnjaku

Alo pre 25 minuta