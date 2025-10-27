Suvozač iz "audija" bio pijan: Lekari mu se bore za život posle teške nesreće na Novom Beogradu

Nikola Đ. (24) iz BiH "audijem" je, u nedelju sat nakon ponoći, prošao kroz crveno svetlo i na mestu ubio tročlanu porodicu koja je bila u automobili "hjunadiji" na Novom Beogradu! On će danas biti saslušan po skraćenom postupku u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

U krvi mu je nađeno oko 1,17 promila alkohola i kanabis. Na mestu su stradali saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kaiš (38) i devetogodišnji sin Mihajilo. U Urgentnom centru u teškom stanju nalazi se suvozač iz "audija" Jovan P. iz BiH koji je imao oko jedan promil alkohola. Njemu su lekari konstatovali teške povrede opasne po život u vidu unutrašnjeg krvarenja. Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je