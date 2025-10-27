Uhapšena trojica mladića u Novom Sadu, sumnjiče se da su zapalili automobil sugrađaninu

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Uhapšena trojica mladića u Novom Sadu, sumnjiče se da su zapalili automobil sugrađaninu

Policija u Novom Sadu uhapsila je trojicu mladića za koje se sumnja da su 10. oktobra polili benzinom pa zapalili vozilo jednom sugrađaninu. "Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su krivično delo izazivanja opšte opasnosti i uhapsili trojicu osumnjičenih – A.

Š. (21), S. B. (20) i A. Š. (19), svi iz Novog Sada," navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako se sumnja, oni su 10. oktobra u Ulici Koste Racina u Novom Sadu izazvali požar na automobilu jednog Novosađanina, tako što su vozilo polili zapaljivom tečnošću. Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, privedeni Osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu, saopštio je MUP.
