Opasnost na putevima u Srbiji: Hitno upozorenje RHMZ: Očekuju se kiša i olujni vetar

Blic pre 1 minut
Opasnost na putevima u Srbiji: Hitno upozorenje RHMZ: Očekuju se kiša i olujni vetar

Tokom dana vreme će biti oblačno, uz mogućnost kiše u nekim krajevima Duvaće slab do umeren vetar, povremeno jak u košavskom području Danas ujutru u Bačkoj i Sremu, na istoku zemlje, kao i po pojedinim kotlinama zapadne i južne Srbije biće maglovito, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pored magle na putevima, prema prognozi RHMZ, očekuje se i slaba kiša u Negotinskoj Krajini i na jugozapadu Srbije. Tokom dana, u svim predelima, očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, pre podne sa slabom kišom na jugozapadu i zapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini, a uveče ponegde i u ostalim krajevima. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Na jugu Banata i u donjem Podunavlјu vetar će imati i olujne udare
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

RHMZ upozorava: Dobro se obucite, u petak će da vas produva košava

RHMZ upozorava: Dobro se obucite, u petak će da vas produva košava

Dnevnik pre 1 sat
Oblačno i vetrovito sa slabom kišom – najviša temperatura do 12 stepeni

Oblačno i vetrovito sa slabom kišom – najviša temperatura do 12 stepeni

Glas Zaječara pre 1 sat
Nigde bez kišobrana ovih dana: RHMZ izdao najnoviju prognozu, mnogima se neće svideti

Nigde bez kišobrana ovih dana: RHMZ izdao najnoviju prognozu, mnogima se neće svideti

Mondo pre 2 sata
Prognoza do 20. decembra, spremite se za ono što sledi! Kiša stiže u Srbiju, a očekuje se i nešto još jače

Prognoza do 20. decembra, spremite se za ono što sledi! Kiša stiže u Srbiju, a očekuje se i nešto još jače

Telegraf pre 2 sata
RHMZ: Magla u većem delu zemlje, tokom dana slaba kiša

RHMZ: Magla u većem delu zemlje, tokom dana slaba kiša

NIN pre 3 sata
Oblačno vreme, uveče kiša

Oblačno vreme, uveče kiša

Novi magazin pre 4 sati
Oblačno i vetrovito u Srbiji, uveče ponegde slaba kiša

Oblačno i vetrovito u Srbiji, uveče ponegde slaba kiša

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatBačkaRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Kikinda i ove godine domaćin finala ekološkog kviza "Pokaži svetu kako čuvaš Planetu"

Kikinda i ove godine domaćin finala ekološkog kviza "Pokaži svetu kako čuvaš Planetu"

RTV pre 35 minuta
Predavanje o novosadskim doktorima za rokenrol "29 rok muzičara sa titulom doktora"

Predavanje o novosadskim doktorima za rokenrol "29 rok muzičara sa titulom doktora"

RTV pre 35 minuta
Ministarstvo poljoprivrede – obaveštenje o sprovođenju javne rasprave o nacrtu zakona o stočarstvu Ministarstvo poljoprivrede…

Ministarstvo poljoprivrede – obaveštenje o sprovođenju javne rasprave o nacrtu zakona o stočarstvu Ministarstvo poljoprivrede

Volim Zrenjanin pre 36 minuta
Opasnost na putevima u Srbiji: Hitno upozorenje RHMZ: Očekuju se kiša i olujni vetar

Opasnost na putevima u Srbiji: Hitno upozorenje RHMZ: Očekuju se kiša i olujni vetar

Blic pre 1 minut
Karate klub Banatski cvet organizovao još jedan besplatan trening samoodbrane za žene Karate klub Banatski cvet

Karate klub Banatski cvet organizovao još jedan besplatan trening samoodbrane za žene Karate klub Banatski cvet

Volim Zrenjanin pre 6 minuta