Opasnost na putevima u Srbiji: Hitno upozorenje RHMZ: Očekuju se kiša i olujni vetar

Tokom dana vreme će biti oblačno, uz mogućnost kiše u nekim krajevima Duvaće slab do umeren vetar, povremeno jak u košavskom području Danas ujutru u Bačkoj i Sremu, na istoku zemlje, kao i po pojedinim kotlinama zapadne i južne Srbije biće maglovito, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pored magle na putevima, prema prognozi RHMZ, očekuje se i slaba kiša u Negotinskoj Krajini i na jugozapadu Srbije. Tokom dana, u svim predelima, očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, pre podne sa slabom kišom na jugozapadu i zapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini, a uveče ponegde i u ostalim krajevima. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Na jugu Banata i u donjem Podunavlјu vetar će imati i olujne udare