Oblačno vreme, uveče kiša

U Srbiji će danas biti oblačno, a uveče se ponegde očekuje slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno i jak, istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunalju sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura biće od dva stepena do sedam, a najviša dnevna od šest do 12 stepeni. U Beogradu će biti oblačno, uveče sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od tri stepena do pet, a najviša dnevna oko 10 stepeni.
