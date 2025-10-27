Vlada po treći put izmenila Uredbu o maržama, cena jaja odmrznuta

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Vlada Srbije usvojila je treću dopunu Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine, a dve novine odnose se na ugovore između trgovaca i dobavljača, kao i na nabavne cene pojedinih proizvoda, piše Nedeljnik.rs.

Najznačajnija promena je uvođenje obaveze za trgovce na malo da sa svojim dobavljačima zaključe anekse ugovora. Trgovci su dužni da kroz anekse usklade svoje poslovanje sa odredbama koje regulišu maksimalan iznos naknada koje mogu naplatiti dobavljačima. Propisano je da ukupan iznos svih naknada ne može biti veći od deset odsto neto vrednosti faktura, uz dodatno ograničenje logističkog rabata na tri odsto i naknade za manjak robe na jedan odsto. Druga izmena odnosi
