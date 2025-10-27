Ponovo promenjena Uredba o maržama, oštrija pravila za trgovce

Kamatica pre 4 sati  |  Kamatica
Ponovo promenjena Uredba o maržama, oštrija pravila za trgovce

Foto: Canva Najvažnija izmena tiče se obaveze trgovaca na malo da sa svojim dobavljačima potpišu anekse postojećih ugovora.

Ova mera dodata je u član 5 važeće Uredbe i zahteva od trgovaca da svoje poslovanje usklade sa odredbama koje preciziraju maksimalni iznos naknada koje smeju da naplate dobavljačima, piše Nedeljnik. Naime, propisano je da ukupan zbir svih naknada, uključujući logističke rabate i naknade za manjak robe, ne sme preći deset odsto neto vrednosti faktura. U okviru ovog ograničenja, logistički rabat je dodatno limitiran na tri odsto, dok naknada za manjak robe ne sme
