Studenti razmatraju da prenoće na glavnoj raskrsnici u Inđiji, jer im predsednik Opštine ne da sale za noćenje

Pravda pre 49 minuta
Studenti razmatraju da prenoće na glavnoj raskrsnici u Inđiji, jer im predsednik Opštine ne da sale za noćenje

Studenti u blokadi koji 30. oktobra kreću peške za Novi Sad, kako bi prisustvovali velikom komemorativnom skupu 1. novembra, po svemu sudeći, ponovo će prvog dana pešačenja spavati napolju, pod vedrim nebom Inđije, a sve zbog predsednika te opštine Marka Gašića koji se još uvek nije udostojio da odgovori studentima o prenoćištu koje su mu zatražili u vidu sala.

Druga grupa studenata iz Novog Pazara i studenti iz Beograda 30. oktobra kreću od Fakulteta dramskih umetnosti ka Novom Sadu, peške, kako bi stigli do 1. novembra, kada novosadski studenti organizuju veliki komemorativni skup u tom gradu, povodom godišnjice od pada nadstrešnice Železničke stanice. Da se ne bi ponovilo kao krajem februara kada su prenoćili pod vedrim nebom Inđije jer im predsednik te opštine Marko Gašić nije odobrio fiskulturne i druge sale za
