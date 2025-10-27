Nova pobeda rukometašica

Prokuplje press pre 49 minuta  |  Biljana Roganović
Nova pobeda rukometašica

Rukometašice Topličanina iz Prokuplja nastavljaju da dominiraju u prvenstvu Super B lige, večeras su u Sportskoj hali u Prokuplju pred domaćom publikom ubedljivo savladale ekipu Zaječara rezultatom 39:27 (18:15).

Od prvog minuta, Prokupčanke su nametnule ritam, bile brže, preciznije i odlučnije, pa su bez većih problema održavale prednost tokom celog meča. Ovom pobedom ŽRK Topličanin je zadržao lidersku poziciju na tabeli sa 11 bodova, uz pet pobeda i jedan nerešen rezultat. U sledećem kolu Prokupčanke putuju u Kragujevac, gde ih čeka ozbiljan ispit protiv ekipe Radničkog, ali sudeći po večerašnjoj igri – i tamo idu po nova dva boda.
