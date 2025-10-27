Posle privođenja 45 Turaka: Crna Gora uvodi privremene vize

Radio 021 pre 22 minuta  |  Beta
Posle privođenja 45 Turaka: Crna Gora uvodi privremene vize

Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada Crne Gore danas, po hitnoj proceduri, doneti odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske.

To je saopšteno nakon što je policija privela 45 turskih državljana zbog nekoliko incidenata u kojima je bilo nasilja. Spajić je istakao da je odluka doneta u cilju očuvanja stabilnosti i bezbednosti, uz napomenu da će vlada nastaviti da radi na očuvanju dobrih odnosa sa Ankarom. "U cilju očuvanja ekonomske aktivnosti i dobrih bilateralnih odnosa, u narednom periodu iniciraćemo intenzivne razgovore sa Republikom Turskom kako bismo, u duhu dobre saradnje i
