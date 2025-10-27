Danas je Sveta Petka – vernici se mole za zdravlje i blagoslov porodice

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi praznik posvećen Prepodobnoj mati Paraskevi, poznatoj kao Sveta Petka, koja je jedna od najpoštovanijih svetiteljki u srpskom narodu.

Ime Svete Paraskeve ili Petke dolazi od grčke reči „paraskeva“ što znači petak, otuda Petka. Sveta Petka se smatra zaštitnicom žena, bolesnih i siromašnih. Vernici joj se mole za zdravlje, naročito očiju, i za zaštitu porodice. Sveta Petka je bila hrišćanska vizantijska podvižnica iz 11. veka, a dan njenog pomena, Petkovdan, obeležava se 27. oktobra i šesta je slava po broju svečara u Srbiji. Kult Svete Petke je izuzetno razvijen u Srbiji, Grčkoj i drugim
