Igor Tudor nije više trener fudbalera Juventusa

Hrvatski fudbalski stručnjak Igor Tudor nije više trener Juventusa, a klub će privremeno voditi Masimilijano Brambilja, saopštio je torinski klub.

Igor Tudor (47) je preuzeo Juventus u martu ove godine, pošto je smenjen Tijago Mota, ali nije se dugo zadržao u Torinu. "Tudor je danas razrešen dužnosti trenera prvog tima, kao i njegov stručni štab koji čine Ivan Javorčić, Tomislav Rogić i Rikardo Ranjači. Klub će privremeno voditi Masimilijano Brambilja, koji će biti na klupi u sredu na meču protiv Udinezea. Klub zahvaljuje Tudoru i njegovom stručnom štabu na profesionalizmu i posvećenosti tokom proteklih