Bizar: Juve traži trenera, a ima dvojicu pod ugovorom do 2027.

Sport klub pre 6 sati  |  Autor: Nikola Janković
Bizar: Juve traži trenera, a ima dvojicu pod ugovorom do 2027.

Juventus je u potrazi za trenerom, a na platnom spisku ima dvojicu.

Nektivnom Tijagu Moti, koji od marta ove godine sedi, uživa i prima platu, pridružio se i njegov naslednik Igor Tudor. Njih dvojica imaju važeće ugovore sa „bjankonerima“ do 2027. godine i mogli bi, ukoliko se odluče da ne treniraju nikoga u međuvremenu, da zarade zbirno 25 miliona evra u međuvremenu. Juve je smenom Tudora došao u poziciju da traži novog trenera i isplaćuje dvojicu profesionalaca angažovanih tokom 2025. godine. Italijanski fudbalski „insajder“
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Juventus plaća Hrvatu 11.000.000 evra samo da ode: Maltretirao Vlahovića, pa to naplatio kao nikad

Juventus plaća Hrvatu 11.000.000 evra samo da ode: Maltretirao Vlahovića, pa to naplatio kao nikad

Mondo pre 1 sat
Juventus bira između dva trenera: Jedan tetovrirao grb rivala, drugi izvadio "staru damu" iz Serije B

Juventus bira između dva trenera: Jedan tetovrirao grb rivala, drugi izvadio "staru damu" iz Serije B

Mondo pre 2 sata
Juventusov nonsens – plaća dvojicu i traži jeftiniju varijantu

Juventusov nonsens – plaća dvojicu i traži jeftiniju varijantu

Sputnik pre 3 sata
Igor Tudor dobio otkaz u Juventusu

Igor Tudor dobio otkaz u Juventusu

Sportski žurnal pre 5 sati
Zar on?! Evo ko je glavni kandidat da Dušanu Vlahoviću bude novi trener u Juventusu posle otkaza Tudoru!

Zar on?! Evo ko je glavni kandidat da Dušanu Vlahoviću bude novi trener u Juventusu posle otkaza Tudoru!

Večernje novosti pre 5 sati
Igor Tudor nije više trener fudbalera Juventusa

Igor Tudor nije više trener fudbalera Juventusa

RTS pre 6 sati
Rasulo u Juventusu! Hrvat dobio otkaz, šta to znači za Dušana Vlahovića?

Rasulo u Juventusu! Hrvat dobio otkaz, šta to znači za Dušana Vlahovića?

Večernje novosti pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalJuventusInsajderigor tudor

Sport, najnovije vesti »

Zvezda bez Batlera protiv Asvela

Zvezda bez Batlera protiv Asvela

Danas pre 8 minuta
Bublik pobedio u Parizu, ali je odbio da se rukuje sa protivnikom (VIDEO)

Bublik pobedio u Parizu, ali je odbio da se rukuje sa protivnikom (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Ukrajinka izazvala buru u svetskom tenisu: Na zaobilazan način optužila Sabalenku i Švjontek – „Imaju viši nivo testosterona“…

Ukrajinka izazvala buru u svetskom tenisu: Na zaobilazan način optužila Sabalenku i Švjontek – „Imaju viši nivo testosterona“

Danas pre 48 minuta
Timi Maks Elšnik stavio paraf na ugovor

Timi Maks Elšnik stavio paraf na ugovor

Danas pre 2 sata
Partizan izdao saopštenje: „Glasno isticanje kritika uz guranje pod tepih brojnih pozitivnih stvari…“

Partizan izdao saopštenje: „Glasno isticanje kritika uz guranje pod tepih brojnih pozitivnih stvari…“

Danas pre 3 sata