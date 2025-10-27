Igor Tudor dobio otkaz u Juventusu

Klub će privremeno da vodi Masimilijano Brambilja

Hrvatski fudbalski stručnjak Igor Tudor (47) nije više trener Juventusa, saopštio je torinski klub. Tudor je preuzeo Juventus u martu ove godine, pošto je smenjen Tijago Mota. - Tudor je danas razrešen dužnosti trenera prvog tima, kao i njegov stručni štab koji čine Ivan Javorčić, Tomislav Rogić i Rikardo Ranjači. Klub će privremeno da vodi Masimilijano Brambilja, koji će biti na klupi u sredu na meču Juventus - Udineze. Klub zahvaljuje Tudoru i njegovom stručnom