Igor Tudor dobio otkaz u Juventusu

Sportski žurnal pre 2 sata
Klub će privremeno da vodi Masimilijano Brambilja

Hrvatski fudbalski stručnjak Igor Tudor (47) nije više trener Juventusa, saopštio je torinski klub. Tudor je preuzeo Juventus u martu ove godine, pošto je smenjen Tijago Mota. - Tudor je danas razrešen dužnosti trenera prvog tima, kao i njegov stručni štab koji čine Ivan Javorčić, Tomislav Rogić i Rikardo Ranjači. Klub će privremeno da vodi Masimilijano Brambilja, koji će biti na klupi u sredu na meču Juventus - Udineze. Klub zahvaljuje Tudoru i njegovom stručnom
Sputnik pre 54 minuta
Večernje novosti pre 2 sata
RTS pre 3 sata
Sport klub pre 3 sata
Večernje novosti pre 5 sati
Hot sport pre 5 sati
Vesti online pre 6 sati
Danas pre 35 minuta
Danas pre 1 sat
Sport klub pre 4 minuta
Sportske.net pre 4 minuta
Sportske.net pre 24 minuta