Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik posvećen Svetoj Petki

RTV pre 10 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi praznik posvećen Prepodobnoj mati Paraskevi, poznatoj kao Sveta Petka, koja je jedna od najpoštovanijih svetiteljki u srpskom narodu.

Ime Svete Paraskeve ili Petke dolazi od grčke reči "paraskeva" što znači petak, otuda Petka. Sveta Petka se smatra zaštitnicom žena, bolesnih i siromašnih. Vernici joj se mole za zdravlje, naročito očiju, i za zaštitu porodice. Sveta Petka je bila hrišćanska vizantijska podvižnica iz 11. veka, a dan njenog pomena, Petkovdan, obeležava se 27. oktobra i šesta je slava po broju svečara u Srbiji. Kult Svete Petke je izuzetno razvijen u Srbiji, Grčkoj i drugim
