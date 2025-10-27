Vučić sa predstavnicima Misije MMF-a: Cilj očuvanje stabilnosti i dalji ekonomski rast

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji na čelu sa šefom Misije Anet Kjobe, sa kojima je razgovarao o aktuelnim ekonomskim kretanjima, fiskalnoj politici i reformskim prioritetima Republike Srbije.

"Naš zajednički cilj ostaje jasan, a to je očuvanje stabilnosti, fiskalne discipline i dalji ekonomski rast zasnovan na odgovornim politikama i reformama", naveo je Vučić na Instagramu i istakao da Srbija dosledno ispunjava obaveze iz aktuelnog aranžmana sa MMF-om i pokazuje da je pouzdan i predvidiv partner. Predsednik je dodao da je razgovarano o ključnim temama, među kojima su fiskalna pravila i važnost ispunjenja ciljanog deficita, povećanje plata u javnom