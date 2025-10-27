Vučić i MMF: O NIS-u, maržama i budućnosti

Vreme pre 4 sati
Vučić i MMF: O NIS-u, maržama i budućnosti

Fiskalni prilivi, marže, reforme i sudbina NIS-a našli su se na dnevnom redu sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i misije MMF-a, ključnog razgovora za potvrdu aranžmana koji bi mogao da utiče na kreditni rejting Srbije

Fiskalni prilivi, marže, NIS, povećanje plata u javnom sektoru, te fiskalni rizici koji se odnose na javna preduzeća i lokalne samouprave teme su o kojima su u ponedeljak (27. oktobar) razgovarali predsednik Srbije Aleksandra Vučića i predstavnici MMF-a. „Srbija dosledno ispunjava obaveze iz aktuelnog aranžmana sa MMF-om i pokazuje da je pouzdan i predvidiv partner“, naveo je Vučić u saopštenju posle sastanka sa članovima Misije MMF u Srbiji, koji je opisao kao
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Mesarović sa delegacijom MMF: Zajednički cilj finansijska i privredna stabilnost

Mesarović sa delegacijom MMF: Zajednički cilj finansijska i privredna stabilnost

B92 pre 17 minuta
Vučić se sastao sa predstavnicima MMF-a (foto)

Vučić se sastao sa predstavnicima MMF-a (foto)

Blic pre 1 sat
Ministarka Mesarović Održala sastanak sa delegacijom MMF: Zajednički cilj je održanje finansijske i privredne stabilnosti i…

Ministarka Mesarović Održala sastanak sa delegacijom MMF: Zajednički cilj je održanje finansijske i privredne stabilnosti i konkurentnosti, kao i otvaranje novih radnih mesta

Dnevnik pre 1 sat
Ministarka privrede sastala se sa delegacijom MMF-a: Zajednički cilj održanje finansijske stabilnosti

Ministarka privrede sastala se sa delegacijom MMF-a: Zajednički cilj održanje finansijske stabilnosti

Telegraf pre 1 sat
Mojim Naprednjacima želim srećnu slavu Svetu Petku Ministarka Mesarović poslala moćnu poruku: Neka nam naša zaštitnica podari…

Mojim Naprednjacima želim srećnu slavu Svetu Petku Ministarka Mesarović poslala moćnu poruku: Neka nam naša zaštitnica podari još mnogo mudrosti i hrabrosti

Dnevnik pre 4 sati
Vučić: Odgovori za NIS krajem ove ili sledeće nedelje - Hrvati neće biti vlasnici

Vučić: Odgovori za NIS krajem ove ili sledeće nedelje - Hrvati neće biti vlasnici

Sputnik pre 6 sati
Vučić: Odgovore po pitanju NIS-a imaćemo krajem ove ili tokom naredne nedelje

Vučić: Odgovore po pitanju NIS-a imaćemo krajem ove ili tokom naredne nedelje

NIN pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićMMFKreditni rejtingJavna preduzećaPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Lutovac: Oni koji su prevarili birače sada najviše traže da se objave imena sa studentske liste

Lutovac: Oni koji su prevarili birače sada najviše traže da se objave imena sa studentske liste

Danas pre 2 minuta
Predata i proglašena lista SNS za lokalne izbore u Sečnju 30. novembra

Predata i proglašena lista SNS za lokalne izbore u Sečnju 30. novembra

Blic pre 57 minuta
Petković: Poslanik Kurti puca po šavovima

Petković: Poslanik Kurti puca po šavovima

Danas pre 32 minuta
Vučić od sutra do 31. oktobra u poseti Uzbekistanu

Vučić od sutra do 31. oktobra u poseti Uzbekistanu

Blic pre 52 minuta
Kurti: Nema druge opcije osim novih parlamentarnih izbora

Kurti: Nema druge opcije osim novih parlamentarnih izbora

Danas pre 1 sat