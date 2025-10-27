Vučić sa predstavnicima misije MMF-a

RTV pre 17 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju, koje predvodi šef delegacije Anet Kjobe.

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkomu 10.00 časova, saopštila je pres služba predsednika. Misija MMF-a boravi u Srbiji u okviru druge revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu Instrumenta za koordinaciju politika.
