Kineska industrijska dobit porasla za 21,6% u rujnu, najveći skok u gotovo dvije godine

PEKING - Kineska industrijska dobit porasla je za 21,6% u rujnu u odnosu na prošlu godinu, priopćio je u ponedjeljak Nacionalni zavod za statistiku, dok je pekinška kampanja za suzbijanje cjenovnih ratova pomogla ublažiti pritisak na proizvođače unatoč stalnim trgovinskim napetostima sa SAD-om.

Taj oštar skok, koji je nastavio snažan oporavak koji je započeo u kolovozu kada je industrijska dobit porasla za 20,4% u odnosu na prethodnu godinu, označio je najveći dobitak od studenog 2023. U prvih devet mjeseci godine, dobit velikih industrijskih tvrtki porasla je za 3,2%, pokazali su službeni podaci, ubrzavajući se s porasta od 0,9% u razdoblju od siječnja do kolovoza. Oporavak korporativne profitabilnosti uvelike je potpomognut pekinškom politikom