Američki helikopter i borbeni avion se srušili u Južno kinesko more

Američki mornarički helikopter ,,MH-60R Sea Hawk'' helikopterske pomorske udarne eskadrile (HSM) 73 i lovački avion ,,F/A-18F Super Hornet'' borbene grupe Crveni petlovi, srušili su se u Južno kinesko more tokom rutinske operacije, objavila je danas američka pacifička flota.

,,Oba aviona su poletela u misiju sa američkog nosača aviona USS Nimic (CVN 68), a spasilačke ekipe iz sastava Udarne grupe 11 bezbedno su izvukle sve članove posade borbenih letelica'', navodi se u saopštenju i dodaje da je pokrenuta istraga o uzrocima ovih incidenata. Ranije je objavljeno da SAD planiraju da do 2027. godine zamene nosač aviona USS Nimic novim nosačem aviona klase ford, USS Džon F. Kenedi (USS John F. Kennedy). Pogledajte i: