Rasvetljeno paljenje automobila u Novom Sadu: Uhapšena dvojica

Policija u Novom Sadu rasvetlila je krivično delo izazivanje opšte opasnosti i uhapsila osumnjičene A.

Š. (21) i S. B. (19) iz Novog Sada. Kako se sumnja, oni su, 10. oktobra, u ulici Koste Racina u Novom Sadu, izazvali požar na automobilu јednog Novosađanina, tako što su ga polili zapaljivom tečnošću. Policiјa јe, operativnim radom, identifikovala, pronašla i uhapsila osumnjičene. Njima јe određeno zadržavanje do 48 sati i biće, uz krivičnu priјavu, privedeni osnovnom јavnom tužiocu u Novom Sadu. (Telegraf.rs)