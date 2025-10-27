Direktor Kancelarije za KiM: Kurti je najveći rušitelj dijaloga i mira na Zapadnom Balkanu

Večernje novosti pre 2 sata
Direktor Kancelarije za KiM: Kurti je najveći rušitelj dijaloga i mira na Zapadnom Balkanu

DIREKTOR Kancelarije za KiM Vlade Srbije Petar Petković izjavio je večeras da je premijer privremenih prištinskih institucija u ostavci Aljbin Kurti svakim danom sve nervozniji zbog nemogućnosti da formira vladu, zbog čega opet napada Beograd.

-Poslanik Kurti puca po šavovima, pa svoje frustracije leči napadima na predsednika Aleksandra Vučića, poručio je Perković na mreži X, reagujući na optužbe Kurtija na račun države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića. Petković je istakao da je Kurti "najveći rušitelj dijaloga i mira na Zapadnom Balkanu". urti je ranije danas na konferenciji za novinare u Prištini, dan nakon neuspešnog pokušaja da se izabere nova vlada privremenih prištinskih
