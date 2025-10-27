Petković: Kurti je najveći rušitelj dijaloga i mira na Zapadnom Balkanu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Petković: Kurti je najveći rušitelj dijaloga i mira na Zapadnom Balkanu
Direktor Kancelarije za KiM Vlade Srbije Petar Petković izjavio je večeras da je premijer privremenih prištinskih institucija u ostavci Aljbin Kurti svakim danom sve nervozniji zbog nemogućnosti da formira vladu, zbog čega opet napada Beograd. ''Poslanik Kurti puca po šavovima, pa svoje frustracije leči napadima na predsednika Aleksandra Vučića'', poručio je Perković na mreži X, reagujući na optužbe Kurtija na račun države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.
