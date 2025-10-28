Kremlj objavio: Ubijamo strane plaćenike!

Alo pre 3 sata
Ruske oružane snage eliminišu strance na liniji fronta, rekao je Peskov

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je danas da su podaci ruske Spoljne obaveštajne službe, da Francuska namerava da pošalje legiju stranaca u Ukrajinu, alarmantni. On je dodao i da se ruska vojska već sukobljavala sa strancima na ukrajinskom frontu. - Naša vojska stalno sluša strane jezike na svojim radio-stanicama duž linije razdvajanja. To znači da su stranci tamo. Mi ih eliminišemo - rekao je Peskov novinarima, komentarišući saopštenje SVR-a, prenosi RIA
