"Svoje roditelje je zauvek zavio u crno" Oglasila se rođaka mladića koji je kolima usmrtio porodicu na Novom Beogradu

Nikola Đ. (24) iz Brčkog, koji je osumnjičen da je u nedelju oko 1 sat na Novom Beogradu svojim vozilom usmrtio tročlanu porodicu, najverovatnije je, kako saznajemo, u Beogradu boravio radi noćnog provoda, a prema poslednjim informacijama u trenutku nesreće je, osim alkohola, bio i pod dejstvom narkotika i prošao je kroz crveno jureći 132 km na sat.

Saobraćajni policajac Bojan Ž. (43), njegova supruga Dijana K. (38) i devetogodišnji sin M.Ž. su te večeri izgubili živote. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu juče je saslušan državljanin Bosne i Hercegovine Nikola Đ. (24) zbog sumnje da se 26. oktobra na Novom Beogradu kao učesnik u saobraćaju nije pridržavao saobraćajnih propisa usled čega je nastupila smrt troje ljudi, dok je jedna osoba zadobila teške telesne povrede. -Osumnjičeni se na saslušanju branio