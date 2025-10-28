"Svoje roditelje je zauvek zavio u crno" Oglasila se rođaka mladića koji je kolima usmrtio porodicu na Novom Beogradu

Alo pre 15 minuta
"Svoje roditelje je zauvek zavio u crno" Oglasila se rođaka mladića koji je kolima usmrtio porodicu na Novom Beogradu

Nikola Đ. (24) iz Brčkog, koji je osumnjičen da je u nedelju oko 1 sat na Novom Beogradu svojim vozilom usmrtio tročlanu porodicu, najverovatnije je, kako saznajemo, u Beogradu boravio radi noćnog provoda, a prema poslednjim informacijama u trenutku nesreće je, osim alkohola, bio i pod dejstvom narkotika i prošao je kroz crveno jureći 132 km na sat.

Saobraćajni policajac Bojan Ž. (43), njegova supruga Dijana K. (38) i devetogodišnji sin M.Ž. su te večeri izgubili živote. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu juče je saslušan državljanin Bosne i Hercegovine Nikola Đ. (24) zbog sumnje da se 26. oktobra na Novom Beogradu kao učesnik u saobraćaju nije pridržavao saobraćajnih propisa usled čega je nastupila smrt troje ljudi, dok je jedna osoba zadobila teške telesne povrede. -Osumnjičeni se na saslušanju branio
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Novi radari širom Srbije, snimaju ova 3 prekršaja: Biće na "tajnim" lokacijama, kazna stiže automatski, policajac uopšte ne…

Novi radari širom Srbije, snimaju ova 3 prekršaja: Biće na "tajnim" lokacijama, kazna stiže automatski, policajac uopšte ne mora da bude prisutan

Blic pre 15 minuta
(Foto, video) najpotresnija slika sa mesta na kom je poginula tročlana porodica: Kolege odale počast policajcu Bojanu, a ovi…

(Foto, video) najpotresnija slika sa mesta na kom je poginula tročlana porodica: Kolege odale počast policajcu Bojanu, a ovi detalji paraju dušu

Blic pre 6 sati
"Stradao je od onoga što je najviše voleo": Prijatelji poginulog Bojana na Novom Beogradu ne mogu da dođu sebi od bola…

"Stradao je od onoga što je najviše voleo": Prijatelji poginulog Bojana na Novom Beogradu ne mogu da dođu sebi od bola: "Prošao na crveno i razneo ih"

Blic pre 7 sati
"Eh, da su samo krenuli: Ranije..." Prijatelj Bojana koji je sa ženom i sinom (9) poginuo na Novom Beogradu otkrio detalje…

"Eh, da su samo krenuli: Ranije..." Prijatelj Bojana koji je sa ženom i sinom (9) poginuo na Novom Beogradu otkrio detalje kobne noći: "Videli su smrskana kola"

Blic pre 9 sati
Cveće i sveće na mestu saobraćajne nesreće na Novom Beogradu

Cveće i sveće na mestu saobraćajne nesreće na Novom Beogradu

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaTužilaštvoBrčko

Hronika, najnovije vesti »

Novi radari širom Srbije, snimaju ova 3 prekršaja: Biće na "tajnim" lokacijama, kazna stiže automatski, policajac uopšte ne…

Novi radari širom Srbije, snimaju ova 3 prekršaja: Biće na "tajnim" lokacijama, kazna stiže automatski, policajac uopšte ne mora da bude prisutan

Blic pre 15 minuta
"Svoje roditelje je zauvek zavio u crno" Oglasila se rođaka mladića koji je kolima usmrtio porodicu na Novom Beogradu

"Svoje roditelje je zauvek zavio u crno" Oglasila se rođaka mladića koji je kolima usmrtio porodicu na Novom Beogradu

Alo pre 15 minuta
Iz lisabona u Beograd, ali tek kad odsluži kaznu: Gde je Uroš Piperski, najbliži saradnik Džonija sa Vračara: U Srbiji izdavao…

Iz lisabona u Beograd, ali tek kad odsluži kaznu: Gde je Uroš Piperski, najbliži saradnik Džonija sa Vračara: U Srbiji izdavao naloge za sedam ubistava

Blic pre 25 minuta
Dvojica drogiranih i pijani vozač zadržani u Zrenjaninu i sečnju Za vikend 4 saobraćajke!

Dvojica drogiranih i pijani vozač zadržani u Zrenjaninu i sečnju Za vikend 4 saobraćajke!

Kurir pre 4 sati
U Subotici 16 saobraćajki u sedmici, jedna osoba teže povređena, 6 lakše Vozači načinili 640 prekršaja, dvoje pijanih zadržano…

U Subotici 16 saobraćajki u sedmici, jedna osoba teže povređena, 6 lakše Vozači načinili 640 prekršaja, dvoje pijanih zadržano u policiji

Kurir pre 5 sati