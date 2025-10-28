Uragan Melisa stigao na Jamajku, bez struje stotine hiljada ljudi

BBC News pre 2 sata

Do Jamajke, karipskog ostrva u Srednjoj Americi, stigao je uragan Melisa i doneo oluju „opasnu po život", objavili su iz američkog Nacionalnog centra za praćenje uragana (NHC).

U jugozapadnom delu zemlje pokrenuta su klizišta, a stanovništvu se savetuje da ostanu u skloništima, jer će „vetrovi biti sve jači".

Vetar je tokom utorka duvao i brzinom od gotovo 300 kilometara na sat, što ovaj uragan svrstava u najjaču, petu kategoriju, dodali su iz NHC.

Dosad je bez struje ostalo oko 240.000 domaćinstava i firmi, odnosno oko trećine od ukupnog broja potrošača na Jamajci, saopštio je Daril Vas, ministar energetike.

Na jugu zemlje trenutno je „neverovatno teško stanje", kaže Rebeka Alen, stanovnica mesta Sautfild.

„Dosta stvari leti, neverovatna je snaga vetra", opisuje, dodajući da se pripremila za udar uragana, koliko je to bilo moguće.

„Moj kraj je uništen prošle godine tokom uragana Beril, ali ovo je gore od svega što smo dosad doživeli", objašnjava.

Uragan je pokrenuo klizišta i poplave širom Jamajke

Na ostrvu je dostupno oko 6.000 skloništa, a stanovnici oblasti oko gradova Sent Elizabet i Vestemoreland imaju prioritet u evakuciji, saopštio je Dezmond Mekenzi, ministar za lokalnu samoupravu.

„Ovo nije trenutak da pokazujete hrabrost, nemojte se kockati sa Melisom – to je opklada koju ne možete da dobijete", kazao je.

Šakil Klark, radnik u jednom hotelu u mestu Nigril na krajnjem zapadu Jamajke, primetio je da se vetar pojačava i da okean postaje sve uzburkaniji.

„Brinem za ljude koji se nisu sklonili na sigurno. Nadam se najboljem", kazao je Klark.

Zbog oluje mnogi su ostali bez struje i telefonskog signala

Najveći broj bolnica i dalje ima struju, osim onih u Mančesteru i Sent Elizabetu, gradovima u pogođenim oblastima koji koriste agregate kao zamenu, saopštili su iz Ministarstva energetike.

Oko četvrtine korisnika mobilnih mreža nema telefonski signal, „uglavnom zbog nestanka struje", dodao je ministar Vas.

I u prestonici Kingstonu, koji nije najpogođeniji uraganom, duva jak vetar i došlo je do nestašice struje, a oštećeni su i različiti objekti u gradu.

Iako iz NHC kažu da se jačina vetra smanjuje, upozoravaju na „katastrofalne vetrove, brzo širenje poplava i oluje".

Verovatna je pojava dodatnih klizišta, koja mogu da dovedu do „potpunog kolapsa građevina", upozoravaju.

Izdali su i upozorenje stanovništvu Bahama i Kube, obližnjih ostrvskih država, da preduzmu mere predostrožnosti u najkraćem mogućem roku.

