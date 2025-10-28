Mađarska na graničnim prelazima počela primenu novog sistema ulaska u zonu Šengena

Beta pre 54 minuta

 Mađarska na graničnom prelazu Tompa-Kelebija od danas počinje da primenjuje novi sistem za ulazak u zonu Šengena.

Primena novog ulazno-izlaznog sistema Evropske unije (Entry/Exit System - EES) na mađarsko-srpskim graničnim prelazima počinje danas u 8.00 časova na graničnom prelazu Tompa - Kelebija, saopštio je generalni konzulat Mađarske u Subotici, prenosi Radio-televizija Srbije (RTS).

Na prelazu Reske-Horgoš uvodi se EES sistem od 4. novembra, a do 11. novembra na preostalim mađarskim prelazima.

Sistem se odnosi na države izvan Šengena. Reč je o početku rada sistema koji digitalno beleži podatke o ulasku i izlasku državljana "trećih zemalja" te zamenjuje dosadašnje ručno pečatiranje pasoša.

Na graničnim prelazima su postavljeni punktovi za registraciju i policijski službenici će usmeravati vozila u posebne saobraćajne trake za one koje treba da se registruju, saopštio je mađarski konzulat.

Početkom ovog sistema, državljani "trećih država" koji dolaze iz pravca Srbije ka Mađarskoj, moraće samo prvi put da se registruju u sistemu, a nakon toga će prelaz preko granice biti mnogo brži, saopštio je konzulat.

EES sistem je počeo da se primenjuje na graničnim prelazima u Hrvatskoj, koja je nedavno ušla u šengensku zonu.

(Beta, 28.10.2025)

Ključne reči

SuboticaRTSEvropska UnijaExitŠengenHorgošKelebijaMađarskaEES

