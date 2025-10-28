Srpskim putnicima praviće elektronske dosije, počela primena novog sistema ulaska u zonu Šengena

Jugmedia pre 7 sati
Srpskim putnicima praviće elektronske dosije, počela primena novog sistema ulaska u zonu Šengena

Primena EES-a (Entry Exit System) na mađarsko-srpskoj granici počela je jutros na prelazu Tompa-Кelebija, dok će na prelazu Reske-Horgoš biti uvedena od 4. novembra.

Do 11. novembra stupa na snagu na preostalim drumskim, železničkim i rečnim prelazima Mađarske i Srbije. Na graničnom prelazu Tompa postavljeni su punktovi za registraciju putnika i mađarski policijski službenici usmeravaju vozila u posebne saobraćajne trake za one koje treba da se registruju kroz novi IT sistem evidentiranja ulaska-izlaska u EU – EES. Mađarska granična policija svakom putniku iz trećih zemalja, uključujući i srpske državljane, pravi elektronski
